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Spor

TFF: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.

2020-04-23 10:32:21 -
TFF: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.


TFF’den yayınlanan mesajda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin coşku ve gururunu yaşarken çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

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