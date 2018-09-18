TFF 1.Lig'de Gençlerbirliği fırtınası! 5 maç 15 puan...

Spor Toto 1. Ligi'nde Gençlerbirliği fırtınası devam ediyor. Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Elazığspor'u 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mert Nobre, 76. dakikada Alper Uludağ ve 78. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti. Elazığspor'un tek sayısı 90. dakikada Ahmet Aras'tan geldi.

15 PUANLA LİG LİDERİ

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 5. maçında 5. galibiyetini aldı ve puanını 15'e çıkarttı. Elazığspor ies 1 puan ile 17. sırada kaldı.

Haftaya Gençlerbirliği, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Elazığspor ise sahasında Karabükspor'u konuk edecek.

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