TFF 1.Lig puan durumu 29 Ekim Cumartesi
1.Lig'de 11.hafta heyecanı devam ediyor. Cumartesi akşamı oynanan maçların ardından futbolseverler puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?
1.Lig’de cumartesi günü birbirinden önemli maçlar oynandı. Futbolseverler günün sonuçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim?
TFF 1.Lig puan durumu 29 Ekim Cumartesi
Altınordu-Yeni Malatyaspor: 0-3
Pendikspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Sakaryaspor-Altay: 1-2
Göztepe-Altaş Denizlispor: 5-0
30 Ekim Pazar
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)