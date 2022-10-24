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Spor TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
Spor

TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

1.Lig’de 10.hafta Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise oluşan puan durumu ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, 1.Lig’de gelecek haftanın programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 22:51:00 -
TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla TFF 1.Lig’de 10.hafta sona erdi. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu ise merak edilmeye başlandı. Peki, TFF 1.Lig’de lider kim?

TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

Eyüpspor-Sakaryaspor:2-1

Manisa FK-Çaykur Rizespor:       2-2

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor:         0-3

Altay-Erzurumspor FK:  1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu:       1-2

Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor:            1-1

Yeni Malatyaspor-Göztepe:       0-1

Yılport Samsunspor-Boluspor:   2-2

Adanaspor-Gençlerbirliği:           2-1

11.hafta

28 Ekim Cuma

20.00 ALTINORDU-YENİ MALATYASPOR

29 Ekim Cumartesi

13.30 PENDİKSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR

13.30 BANDIRMASPOR-RİZESPOR

16.00 SAKARYASPOR-ALTAY

19.00 GÖZTEPE-DENİZLİSPOR

30 Ekim Pazar

13.30 TUZLASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

16.00 ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR

19.00 DYOREX BOLUSPOR-ADANASPOR

31 Ekim Pazartesi

20.00 GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK

Haftayı bay geçen takım: BODRUMSPOR

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