TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
1.Lig’de 10.hafta Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise oluşan puan durumu ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, 1.Lig’de gelecek haftanın programı belli oldu mu?
Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla TFF 1.Lig’de 10.hafta sona erdi. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu ise merak edilmeye başlandı. Peki, TFF 1.Lig’de lider kim?
TFF 1.Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
Eyüpspor-Sakaryaspor:2-1
Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3
Altay-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2
Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1
Yılport Samsunspor-Boluspor: 2-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1
11.hafta
28 Ekim Cuma
20.00 ALTINORDU-YENİ MALATYASPOR
29 Ekim Cumartesi
13.30 PENDİKSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR
13.30 BANDIRMASPOR-RİZESPOR
16.00 SAKARYASPOR-ALTAY
19.00 GÖZTEPE-DENİZLİSPOR
30 Ekim Pazar
13.30 TUZLASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16.00 ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR
19.00 DYOREX BOLUSPOR-ADANASPOR
31 Ekim Pazartesi
20.00 GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK
Haftayı bay geçen takım: BODRUMSPOR