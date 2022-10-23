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Spor TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar
Spor

TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

1.Lig'de 10.hafta maçları 24 Ekim Pazartesi akşamı sona erecek. Futbolseverler ise bu hafta oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:35:00 -
TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 10.haft maçları ve puan durumunu araştırıyor.

TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

Eyüpspor-Sakaryaspor:2-1

Manisa FK-Çaykur Rizespor:       2-2

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor:         0-3

Altay-Erzurumspor FK:  1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu:       1-2

Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor:            1-1

Yeni Malatyaspor-Göztepe:       0-1

Yılport Samsunspor-Boluspor:   2-2

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

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