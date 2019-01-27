TFF 1.Lig ekibinden Gökhan Töre bombası! TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı oyuncular arasında yer alan Gökhan Töre’ye, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.



Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, kulüp aracılığıyla gelen bu öneriye olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Deneyimli futbolcunun, Ryan Babel’in ardından Ricardo Quaresma’yla da yol ayrımında bulunulması sebebiyle kulüpte kendisine şans verilmesini beklediği bildirildi.



(Fanatik)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.