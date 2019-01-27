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TFF 1.Lig ekibinden Gökhan Töre bombası!

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

27 Ocak 2019 Pazar 13:53
TFF 1.Lig ekibinden Gökhan Töre bombası!

Siyah-beyazlılarda kadro dışı oyuncular arasında yer alan Gökhan Töre’ye, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.

Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, kulüp aracılığıyla gelen bu öneriye olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Deneyimli futbolcunun, Ryan Babel’in ardından Ricardo Quaresma’yla da yol ayrımında bulunulması sebebiyle kulüpte kendisine şans verilmesini beklediği bildirildi.

(Fanatik)

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:53
  1. Adana Demirspor
  2. Gökhan Töre
  3. Beşiktaş
  4. TFF 1.Lig

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