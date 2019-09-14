TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte, TFF 1.Lig'de puan durumu TFF 1. Lig'de 4. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, günün maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.

TFF 1. Lig'de 4. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, günün maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu. TFF 1. Lig'de günün sonuçları Keçiörengücü-BB Erzurumspor: 1-0 Boluspor-Altay: 0-2 Altınordu-Eskişehirspor: 4-1 15 Eylül Pazar günü programı 16.30 Bursaspor-Osmanlıspor 16.30 İstanbulspor-Giresunspor 19.00 Adanaspor-Adana Demirspor İşte, TFF 1. Lig'de puan durumu

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