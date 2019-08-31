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TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:55
TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...

TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan 1. Lig'de 3. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, 1. Lig'de alınan sonuçlar ve puan durumu.

Toplu sonuç ve program

30 Ağustos Cuma

Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2

31 Ağustos Cumartesi

Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1

BL Erzurumspor-Boluspor: 1-0

Altay-Balıkesir:1-0

Akhisar-Altınordu:0-0

1 Eylül 2019

19.15 Giresunspor-Hatayspor

19.15 Karagümrük-Menemenspor

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor

21.45 Adana Demir-Keçiören

İşte, TFF 1. Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:55
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Giresun
  4. Eskişehir
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Bolu
  8. Balıkesir
  9. Adana
  10. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
  11. günün sonuçlar
  12. TFF 1. Lig puan durumu
  13. TFF 1. Lig
  14. PTT 1. Lig
  15. toplu sonuçlar

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