TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...

TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu... TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan 1. Lig'de 3. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, 1. Lig'de alınan sonuçlar ve puan durumu. Toplu sonuç ve program 30 Ağustos Cuma Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2 31 Ağustos Cumartesi Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1 BL Erzurumspor-Boluspor: 1-0 Altay-Balıkesir:1-0 Akhisar-Altınordu:0-0 1 Eylül 2019 19.15 Giresunspor-Hatayspor 19.15 Karagümrük-Menemenspor 21.45 Eskişehirspor-Bursaspor 21.45 Adana Demir-Keçiören İşte, TFF 1. Lig puan durumu

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