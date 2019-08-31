TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:55
TFF 1. Lig 3. haftası cumartesi akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...
TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan 1. Lig'de 3. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, 1. Lig'de alınan sonuçlar ve puan durumu.
Toplu sonuç ve program
30 Ağustos Cuma
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
31 Ağustos Cumartesi
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
BL Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesir:1-0
Akhisar-Altınordu:0-0
1 Eylül 2019
19.15 Giresunspor-Hatayspor
19.15 Karagümrük-Menemenspor
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor
21.45 Adana Demir-Keçiören
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