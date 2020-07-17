TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1.Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselen Hatayspor’un ardından ikinci sıradaki Erzurumspor ve üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor ikinci olarak Süper Lig biletini almak için son haftayı bekliyor.
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Son haftaya 59 puanla ikinci sırada giren Erzurumspor, Ümraniyespor ile karşılaşacağı müsabakayı kazanması halinde Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor ise Erzurumspor’un puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Adana Demirspor son hafta karşılaşmasında İstanbulspor’u mağlup eder ve Erzurumspor ise Ümraniyespor karşısında galibiyet dışında bir sonuç alırsa Hatayspor’un ardından Süper Lig’e yükselecek.
Akhisar’ın ikincilik ihtimali
Lig’de 57 puanla dördüncü sırada yer alan Akhisarspor ise Erzurumspor ve Adana Demirspor’un maçlarından yenilgi almaları halinde son hafta Keçiörengücü’nü mağlup ederse sürpriz bir şekilde Süper Lig’e yükselen ekip olacak.
Fatih Karagümrük playoff şansını kaybedebilir
Ligde altıncı sırada yer alan Fatih Karagümrük son hafta mağlubiyet yaşarsa, Altay ise 3 puanın sahibi olursa Fatih Karagümrük playoff şansını Altay’a devretmiş olacak.