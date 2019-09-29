TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte, TFF 1. Lig puan durumu
TFF 1. Lig'de 6. hafta oynanan dört maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu...29 Eylül 2019 Pazar 21:28
TFF 1. Lig'de 6. hafta oynanan dört maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu...
TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle!
TFF 1. Lig'de 6. haftanın sonuçları
28 Eylül Cumartesi
Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
29 Eylül Pazar
Karagümrük-Akhisarspor: 2-3
Hatayspor-Eskişehir: 1-0
Balıkesir-Giresunspor: 2-0
Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2
30 Eylül Pazartesi
20.00 Altınordu-Adana Demir
TFF 1. Lig’de puan durumu
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