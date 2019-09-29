TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte, TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 6. hafta oynanan dört maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu...

TFF 1. Lig'de 6. hafta oynanan dört maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu... TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle! TFF 1. Lig'de 6. haftanın sonuçları 28 Eylül Cumartesi Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1 Boluspor-İstanbulspor: 1-2 Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0 Adanaspor-Altay: 3-3 29 Eylül Pazar Karagümrük-Akhisarspor: 2-3 Hatayspor-Eskişehir: 1-0 Balıkesir-Giresunspor: 2-0 Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2 30 Eylül Pazartesi 20.00 Altınordu-Adana Demir TFF 1. Lig’de puan durumu

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