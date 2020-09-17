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Aktüel TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor
Aktüel

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:31:49 -
TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak 9 karşılaşma, TRT aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

Ligde 8 farklı şehide oynanacak ve 4 günde tamamlanacak 2. haftadaki 9 müsabaka, TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayımlanacak.

TRT Spor'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şöyle:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

TRT Avaz'da canlı yayımlanacak karşılaşmalar ise şöyle:

19 Eylül Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21 Eylül Pazartesi

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



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