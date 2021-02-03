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Spor TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor maçında attığı golün ardından sakatlanan Altınordulu Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:44:00 -
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in tedavisinin en az 4 hafta süreceği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Bursaspor maçında attığı golün ardından sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.

Ahmet İlhan Özek'in en az 4 haftalık tedavi sürecine alındığı kaydedildi.

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