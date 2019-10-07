TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü! TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları profesyonel liglere verilen milli maç arası nedeniyle 18 Ekim'de oynanacak. İşte, TFF 1. Lig'de 8. hafta fikstürü ve puan durumu...

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları profesyonel liglere verilen milli maç arası nedeniyle 18 Ekim'de oynanacak. İşte, TFF 1. Lig'de 8. hafta fikstürü ve puan durumu... A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme maçları nedeniyle profesyonel liglere ara verildi. TFF 1. Lig'de 8. hafta 18 Ekim Cuma günü Akhisar ile Eskişehir arasında oynanacak maçla başlayacak. İşte, TFF 1. Lig'de 8. hafta fikstürü ve puan durumu TFF. 1. Lig 8. hafta fikstürü TFF 1. Lig puan durumu

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