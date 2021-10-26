  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor
Siyaset

Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıklayan CHP’ye tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:02:00 -
Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor

 Yeni Akit  Ankara 

CHP’nin, TSK’nın Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklamasının ardından tepki yağdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK ile mücadele etmesinin önünü açacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin CHP “Hayır” oyu vereceğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK’nın televizyonlarında fing atan, 2 gün önce de PKK’nın yayın organlarına ödül veren Özgür Özel HD(P)KK’ya tezkere ödülü de vermiş. Kahrolsun PKK, işbirlikçi CHP!” ifadelerini kullandı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da paylaşımında, “#TBMM’de rak/Suriye, asker gönderme tezkeresi öncesi #HDP ‘Savaşa Hayır’, ‘Tezkere Savaştır’ yazıları açılırken CHP hayır oyu vereceğini açıkladı. #CHP ve #HDP kol kola. #İYİParti’nin ise kabul oyu vermesi bekleniyor. Mesele yerli ve milli Taraflar netleşiyor” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, “CHP'li Özgür Özel, terörün başını ezen İçişleri Bakanımız @suleymansoylu’ya rezil ifadelerle saldırıp tehditler savurmuş. PKK yandaşı sözde haber sitesine konuk olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi. Acınız büyük farkındayız! @eczozgurozel!” paylaşımıyla tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'nin kangreni
Medya

KKTC'nin kangreni "Avrupa eşeği!" Rum ağzıyla, Türkiye'yi hedef aldı! Bu Rum artığını kim koruyor?

"Eşek" logolu "Avrupa" isimli paçavrayı çıkararak KKTC'de bozgunculuk faaliyeti yürüten, Rum artığı genel yayın yönetmeni Şener Levent, Tür..
Perinçek
Siyaset

Perinçek "bu bir tuzak" deyip açıkladı: Geri adım atmadılar

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Elçilerin açıklamasında geri adım yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a geri adım attırma tuzağı var. Bu öl..
Bu adamı akıl hastanesine yatırın! Rahmi Turan contayı sıyırdı
Gündem

Bu adamı akıl hastanesine yatırın! Rahmi Turan contayı sıyırdı

Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden kemalist Sözcü'nün kalemşörlerinden Rahmi Turan, beyin yakan bugünkü yazısında ‘baldız ile zina’ mesel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay