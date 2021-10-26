Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor

Yeni Akit Ankara

CHP’nin, TSK’nın Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklamasının ardından tepki yağdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK ile mücadele etmesinin önünü açacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin CHP “Hayır” oyu vereceğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK’nın televizyonlarında fing atan, 2 gün önce de PKK’nın yayın organlarına ödül veren Özgür Özel HD(P)KK’ya tezkere ödülü de vermiş. Kahrolsun PKK, işbirlikçi CHP!” ifadelerini kullandı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da paylaşımında, “#TBMM’de rak/Suriye, asker gönderme tezkeresi öncesi #HDP ‘Savaşa Hayır’, ‘Tezkere Savaştır’ yazıları açılırken CHP hayır oyu vereceğini açıkladı. #CHP ve #HDP kol kola. #İYİParti’nin ise kabul oyu vermesi bekleniyor. Mesele yerli ve milli Taraflar netleşiyor” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, “CHP'li Özgür Özel, terörün başını ezen İçişleri Bakanımız @suleymansoylu’ya rezil ifadelerle saldırıp tehditler savurmuş. PKK yandaşı sözde haber sitesine konuk olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi. Acınız büyük farkındayız! @eczozgurozel!” paylaşımıyla tepki gösterdi.