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Aktüel Tezgahlarda palamudun yerini "istavrit" almaya başladı
Aktüel

Tezgahlarda palamudun yerini "istavrit" almaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:40:47 -
Tezgahlarda palamudun yerini "istavrit" almaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da palamuttan sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan istavrit, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Vatandaşlar palamut mevsiminin ardından, son günlerde ağlara takılan istavriti tercih ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamuttan sonra istavritin de balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Vatandaşların bu yıl palamuda doyduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu yıl balıkçılar palamutta verimli bir sezon geçirdi. Son günlerde de balıkçıların ağlarına istavrit ve hamsi takılmaya başladı. Diğer mevsim balıkları da tezgahlarda satılıyor. Vatandaşların tercihi daha çok istavrit oluyor. Tezgahlarda balıklar her zaman taze ve herkesin damağına uygun çeşitler var." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Satışlardan memnun olduklarını anlatan Erol, "Palamudun bitmesiyle istavrit, hamsi, çinekop ağlara takılmaya başladı. Şimdi bunlara daha çok talep var. Çupra ve levrek tercih edenler de oluyor. Hamsi şimdi pahalı balığın durumuna göre fiyatı değişiyor. Günlük hamsinin fiyatı her zaman daha farklıdır. Hamsi 40-50 liradan aşağı düşmedi. İstavritte iriliğine göre fiyatı değişiyor. Şu anda 40 liradan satılıyor. İstavritin farklı çeşitleri de oluyor o yüzden fiyatlarda değişiklik olabiliyor. Vatandaşlar daha çok istavriti tercih ediyor." diye konuştu.

İstavritin kilosu 40 liradan satılıyor.





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