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Ekonomi Tezgahlar doldu taştı! Vatandaşlardan hamsiye yoğun ilgi
Ekonomi

Tezgahlar doldu taştı! Vatandaşlardan hamsiye yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 16:45:00 -
Tezgahlar doldu taştı! Vatandaşlardan hamsiye yoğun ilgi

Av sezonun sona ermesiyle birlikte Afyonkarahisar’daki tezgahlar balıkla dolup taşarken kent sakinlerinin önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hamsiye yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

Afyonkarahisar ile birlikte ilçelerde kurulan balık pazarında hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şuhut ilçesindeki balık pazarında kilosu 100 ile 150 lira arasında değişen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Av yasağının sona ermesi ile birlikte balık tezgahlarını süsleyen Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan hamsi balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiklerini ve hamsinin her derde deva olduğunu ifade etti.

Balıkçı esnafı Coşkun Arslan, vatandaşların hamsi ile birlikte diğer balık türlerine ilgisinin iyi olduğunu ifade etti. Arslan, “Balık satışları güzel gidiyor yani kilosu 100 liradan gidiyor. Hamsi balığının kilosu 100 lira şu anda. Hamsi balığı sağlıklı kırmızı etten daha lezzetli yani" dedi

Balık almaya gelen vatandaşlardan Süleyman Demir ise sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini dile getirerek, “Karadeniz hamsisini 150 liradan bizde almış bulunuyoruz. Balığın çocuklar için gelişimi için çok önemli" diye konuştu.

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