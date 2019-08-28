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Tezgahlar balık bekliyor

Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanırken, satıcılar ise tezgahlarda taze balıklar için yerlerini ayırdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27
Tezgahlar balık bekliyor

Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanırken, satıcılar ise tezgahlarda taze balıklar için yerlerini ayırdı.


1 Eylül gecesi vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılar son kontrollerini yapmaya başladı. Tezgahlarda ise yeni sezonun ilk gününden itibaren gelecek olan balıkların yerleri hazırlandı. Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı ise yeni sezonun denizlerde bereketli geçeceğini düşündüğünü söyledi. Balcı, yeni sezonun herkes için hayırlı ve bereketli geçmesini dilediğini ifade ederek, "4 buçuk aydır tezgahlarımız balıkçı değil kuyumcu gibiydi ancak 3 gün sonra kuyumcu değil balıkçı olacağız. Fiyatlar yüzde 50 düşecek. Çünkü balıkçılarımız bütün ekip olarak herkes 4 buçuk aydan sonra tam gaz balık tutmaya devam, halkımıza bol bol ucuz balık yedirmeye devam" dedi.



"Balıkları poşette bekletmeyin"


Balıkların bu sezon çok olacağının sinyallerinin olduğunu kaydeden Balcı, "Marmara’ya olta atıyorsunuz sardalya, hamsi, istavrit çıkıyor. Karadeniz’e olta atıyorsunuz palamut, istavrit, lüfer yavrusu, Lüfer her bölgede bol bol gözüküyor. İnşallah dualarımız bol bol çıkması ve halkımızın bol bol balık yemesi. Halkımız günlük tüketecekleri kadar balık alsınlar. Çünkü her geçen gün balık daha yağlanacak ve ucuzlayacak. Ucuz diye stok yapmasınlar her gün taze taze yesinler. Yalnız ev hanımlarımıza ağabeylerimize ablalarımıza şu tavsiyem var. Balığı aldığımız zaman poşette bırakmamamız lazım. Poşet kızıştırır balığı altın balığımızı gümüş ya da teneke yapıyor. Balığı alır almaz en kısa zamanda temizleyip hafif tuzlayıp dolaba koymalılar" diye konuştu.


Balıksever vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Balcı, "Balık cinsi seçmeye gerek yok. Bugün palamut bol çıkmıştır yarın hamsi bol çıkmıştır. Bol çıkan balık ucuzlar. Balığın tazesi altındır, bir gün kalmışı gümüştür, üçüncü gün teneke olmuştur. Herkes taze taze balık yemeli. Bol olan balık ucuzdur. Halkımız bol olan balığı tercih etsin. Lüfer, palamut, hamsi hangi balık ucuzsa o balık bol çıkmıştır. O balığı tavsiye ediyorum herkese" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27
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