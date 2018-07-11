Tezcan’a sosyal medya linçi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, “Çorlu’daki elim kaza sonucu şu andaki tespitlere göre 24 vatandaşımızı kaybettik. 124 vatandaşımızın da tedavisi sürüyor. Bu olayın bütün yönleri ile araştırılması gerekir. Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz ama bu konunun tâ ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup kollanmadan incelenmesi gerekir” demişti.

Bu sözlerinin üzerine Tezcan, sosyal medyada CHP’lilerin yoğun tepkisini çekti. Sosyal medyadan Tezcan’a tepki gösteren CHP’liler, ‘Simit sat, onurlu yaşa’, ‘Bülent Tezcan hesap soracağız demedi. Tren kazasını siyasi tartışma malzemesi yapmayacağız dedi. AKP’yi tebrik etmek lazım CHP’yi sarayın kapıkulu hizasına güzel çekti’ diye yazdı.

‘CHP’Yİ BAYRAK SEVGİSİNE DAVET EDİYORUM’

Tezcan’a yönelik tepkileri Yeni Akit’e değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bülent Tezcan bir ana muhalefet partisinin Genel Başkan Yardımcısı olarak üstüne düşen görevi yapamıyor zaten. Ülkede kaos oluşturmak için yaptıkları şeylerdir. Kazanın sebebi araştırılıyor; ki zaten siyasete malzeme olabilecek bir şey değil. Ben Bülent Tezcan’ı sorumluluğa ve bu ülkenin geleceğine katkı sağlamaya davet ediyorum. CHP seçmeni şu an ne yaptığını bilmiyor, ben anlamış değilim. Ülkemizde o kadar hain varken, o kadar terörist varken bunlar nelerle uğraşıyor. Bunların üstesinden gelmek için onları bayrak sevgisine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.