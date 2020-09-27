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Dünya Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Dünya

Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 08:58:00 -
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson şehrinde musluk suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Bölgede yaşayan halkdan musluk suyu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı uyarısında bulundu.

Gerekli önlemlerin alınması ve bu durumun  incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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