Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson şehrinde musluk suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.
Bölgede yaşayan halkdan musluk suyu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı uyarısında bulundu.
Gerekli önlemlerin alınması ve bu durumun incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.