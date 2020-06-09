TEV'in "Korona Kahramanlarına Vefa Fonu" 2 milyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından "Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek" sloganıyla başlatılan TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu, bireysel ve kurumsal bağışlarla 2 milyon lirayı aştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs tahsis etmek için hayata geçirilen Tüm Vefat Edenlerin Çocuklarına Umut Olmak Üzere Fonu'nun kapsamı genişletildi.

TEV, vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde koronavirüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda burs desteğinde bulunacak.

- "Yaşamını yitirenlerin çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, çağdaş Türkiye idealine olan tutkuyla 53 yıldır eğitime destek verildiğini belirterek, her zaman olduğu gibi bu dönemde de TEV'in üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığını dile getirdi.

Bu seferberlikte yola çıkarken amaçlarının sadece sağlık çalışanları değil Kovid-19 döneminde çalışırken vefat edenlerin çocuklarına da eğitim desteği sağlamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz kısa sürede büyüdü ve bugün itibarıyla 2 milyon lirayı aştı. Bize ilham ve cesaret veren bu dayanışmayla fonumuzun kapsamını genişletiyoruz ve başta yine vefat etmiş sağlık çalışanlarımızın çocukları olmak üzere korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden herkesin çocuğuna ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek vermek üzere projemizi büyütüyoruz. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara mümkün oldukça eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki, korona yüzünden vefat eden bu vatandaşlarımız, özveriyle çalışırken yaşamlarını yitirdiler. Şimdi hepsinin çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz."

Günay, fonun açılmasından sonra Türkiye'nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşların projeye büyük hassasiyet gösterdiğini ifade etti.