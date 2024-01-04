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Gündem 'Tevhid sancağına saldırı' 'süper kupa' derken Gazze unutuldu mu? Katiller yine bomba yağdırdı!
Gündem

'Tevhid sancağına saldırı' 'süper kupa' derken Gazze unutuldu mu? Katiller yine bomba yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:15:00 - 2024-01-04 23:22:24

Türkiye son birkaç gündür yaşanan olaylarla gerilirken, katil İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal baskılı forma dayatması nedeniyle iptal edilmesi ve Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'in yumruklu saldırıya uğraması Türkiye'de gergin günler yaşanmasına sebep oldu.

Bu iki önemli tartışma konusu gündemdeki yerini korurken siyonist İsrail'in Gazze katliamı ise birçok çevre tarafından göz ardı edildi.

İsrail ülkemizde gündem bambaşka bir yöne evrilirken, Gazze'yi aralıksız bombalamayı sürdürüyor.

Gazze Şeridi’ne yönelik dün geceden bu yana düzenlenen saldırılarda Han Yunus'ta 21, El-Masawi bölgesinde 14, Refah’ta 4  Şeria’da da 1 Filistinli Müslüman şehit oldu.

Katil İsrail'in bombardımanı 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.
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