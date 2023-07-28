Tevfik Göksu'nun acı günü!

Merhume Göksu, Başakşehir'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başakşehir Merkez Camii'nde, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Nübüvvet Göksu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazının ardından konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

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Göksu şu ifadeleri kullandı:

Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle hayat o andır, o da nefes aldığın andır. O anın kıymetini bilmek ve değerlendirmektir. Şu anda musallada bulunan yengem ailemizin ilk gelini. Kendisi genç yaştaydı. Evimizin içerisini huzur doldururdu. Biz ondan razıydık Allah ondan da razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Gerçekten acılar dostlarla paylaşılarak azalıyormuş, iyi ki varsınız. Ani ölüm çok daha fazla acı vericidir. Allah hiçbirinize böyle bir acı yaşatmasın.