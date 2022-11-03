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Gündem Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye özür dileme çağrısı “Suçüstü yakalandılar”
Gündem

Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye özür dileme çağrısı “Suçüstü yakalandılar”

CHP'li İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulanan Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmadığı haberi sonrası İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İBB yönetimine özür dileme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 08:25:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 ay önce açılışını yaptığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı anlaşılmıştı. Dün de İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Ongun, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını itiraf etti.

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, CHP'li İBB yönetiminin İstanbullulardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Göksu paylaştığı videoda, "CHP'li İBB yönetimi "Fazilet Durağı Yalanı"nda olduğu gibi Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasında da yalan söylerken suçüstü yakalandı." ifadelerini kullandı.

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