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Gündem Önce veto sonra teşekkür! Tevfik Göksu İmamoğlu'nun yüzsüzlüğüne ateş püskürdü!
Gündem

Önce veto sonra teşekkür! Tevfik Göksu İmamoğlu'nun yüzsüzlüğüne ateş püskürdü!

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'teşekkür' mesajına ateş püsküren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu kadarına da pes” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 21:40:00 - 2022-07-01 21:48:51
Önce veto sonra teşekkür! Tevfik Göksu İmamoğlu'nun yüzsüzlüğüne ateş püskürdü!

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu’na, “Bu kadarına da pes” diyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve meclis kararıyla kabul edilen kararın süresi dolunca teşekkür paylaşımında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Fotoğrafı paylaşıp tepki gösterdi

Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu’nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı’nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum.”

Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı:

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