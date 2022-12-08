Tevfik Göksu İmamoğlu’nu rezil etti! Allah kimseye Ekrem pişkinliği vermesin
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclis toplantısında CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yerin dibine soktu. İmamoğlu’na “İnsan biraz utanır ya” diyen Göksu’nun açıklamalarından sonra Ekrem İmamoğlu’nun sırıtması kameralara yansıdı.
“Beceriksizliklerini “engelleniyoruz” yalanıyla kapatmaya çalışanların yüzü kızarır mı?” ifadeleri ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Tevfik Goksu İBB Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Metro çalışmalarının hala bitirilmediğini söyleyen Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Beceriksizliklerini “engelleniyoruz” yalanıyla kapatmaya çalışanların yüzü kızarır mı? Bakın nasıl da itiraf ediyorlar… Önceki dönem metro yapımlarına karşı çıkan CHP’lilerin aklı başına yeni gelmiş.” İfadelerini kullandı.
Kamera kayıtlarına yansıyan bu görüntülerde, İmamoğlu’nun pişkince sırıttığı görüldü.