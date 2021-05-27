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Siyaset Tevfik Göksu İBB'yi topa tuttu! Çareyi elektriği kesmekte buldular
Siyaset

Tevfik Göksu İBB'yi topa tuttu! Çareyi elektriği kesmekte buldular

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, rakamsal verileri kullanarak İBB bütçesinin nereye harcandığını sorarken, iki kez konuşması kesildi. En sonunda ise elektrikler gitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:33:00 - 2021-05-27 22:34:46

 Yeniakit.com.tr 

İBB Meclisi’nde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu toplantısı yapıldı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşması esnasında gerçekleri kaldıramayan İBB yönetimi iki kez Göksu'nun konuşmasını kesmesinden sonra elektrikler kesildi.

'Bizim sesimizi bunlarla kesemezler'

Yaşananlara ilişkin konuşan AK Partili Göksu, "Hakikatları duymaya dayanamadı. Önce yayın sonra elektirkler kesildi. Bilmiyorlar ki bizim yayınlarımızı kesmekle sesimizi kesemezler. Çünkü biz bu milletle gönül bağı kurmuşuz." dedi.

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