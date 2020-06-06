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Tevfik Göksu: İBB afişlerimizi söktü

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ilçede koronavirüs tedbirlerine ilişkin asılan afişlerin İBB ekipleri tarafından söküldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:42:00 -
Tevfik Göksu: İBB afişlerimizi söktü

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu attığı tweet ile İBB’yi astıkları afişleri sökmekle eleştirdi.

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, “Koronavirüs'le mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul’a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi. İBB yetkilileri ise "İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir" bilgisi verildi.

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