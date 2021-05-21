Tetikçi 'muhabir'in sorusu gündemi altüst etti: AK Parti'den flaş 'Süleyman Soylu' açıklaması!

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın sorusu sorusuyla ilgili bir sert bir paylaşım yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay sonrası kırgın ama görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Şamil Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker'den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

Muhabirin sorusu gündemi altüst etti

AA Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündeme getirdiği iddialardan bahsedip, "Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum" demişti. Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Varank da "Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır" yanıtını vermişti.