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Teşvikler ve desteklerle sıçrama yapacağız

Türkiye, ekonomik başarılarıyla dostlarını sevindiriyor, düşmanlarını çatlatıyor. Bu başarılarla moral bulan iş dünyasından Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde ilerisi için umutları arttıran mesajlar geldi. Geniş katılımlı zirvede hükümetin sunduğu teşviklerin üretime ve ihracata sıçrama yaptıracağı vurgulandı.

10 Şubat 2019 Pazar 10:02
Teşvikler ve desteklerle sıçrama yapacağız

 Ekonomi Servisi 

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde 2018 değerlendirmesi yapıldı, 2019 hedefleri konuşuldu. İş dünyası temsilcilerini buluşturan zirvede katılımcılar, ülkemizin geçen sene karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıları atlattığı; şirketlerin de şoklara karşı dayanıklılığını arttırdığı görüşünde birleşti.

Ekonomik saldırıları atlattık

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin bölgesinde yürüttüğü yerli ve milli bağımsız politikalar nedeniyle ekonomik saldırılara maruz kaldığına dikkat çekerek, “Döviz üzerinden yapılan taarruzlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının manipülatif açıklamaları bunun net işaretleridir” dedi. Ekonomi yönetiminin aldığı kritik kararlarla sıkıntıların büyük oranda aşıldığını belirten Aydın, şunları söyledi: “Gerek Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın gerekse Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın başvurduğu tedbirler sonrası uygulamaya konulan teşvik paketleriyle atılan olumlu adımların etkilerini hızla görmeye başladık. İlerleyen süreçlerde bu adımların pozitif yansımalarını daha fazla hissedeceğimizden ziyadesiyle hiç şüphemiz yoktur. Bu nedenle ekonominin paydaşları olarak üzerimize birçok sorumluluklar düşmektedir.

İhracat üsleri geliyor

Küresel piyasalarda rekabetin zorlaştığını kaydeden Aydın, “Bu ortamda Türkiye için, ASKON üyeleri için topu rakip sahada oynama zamanı gelmiştir. Artık bizler de katma değeri, teknolojisi, dijitalleşmesi yüksek ürünler üzerine odaklanmalıyız” diye konuştu. 2019 yılında ASKON ihracat üsleri projesine odaklanacaklarının altını çizen Aydın, “Bu çerçevede Mart ayının ilk haftasında Gine’ye gidiyoruz. Hedefimiz 365 gün içerisinde başta Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedef ülkeler olmak üzere dünyanın altı noktasında ASKON ihracat üslerini devreye almak” şeklinde konuştu.

Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz gibi önemli isimler iştirak etti. Etkinlikte yerli savunma sanayii ele alındı; ayrıca ihracatta yeni rotalara ve nitelikli eğitim modellerine değinildi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:02
  1. Kayseri
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
  3. 2. Kültepe Ekonomi Zirvesi
  4. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın
  5. Ekonomi yönetimi
  6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  8. ASKON ihracat üsleri
  9. Ticaret Bakanlığı
  10. Kültepe Ekonomi Zirvesi
  11. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
  12. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  13. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz

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