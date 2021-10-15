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Gündem Testten kaçanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası!
Gündem

Testten kaçanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası!

Sosyal hayata karışarak test yaptırmayan pozitif vakalar için TCK'nın 170. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 21:01:00 - 2021-10-15 21:05:15

Karantinaya girmek istemeyenlerin koronavirüs testinden kaçmaları vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Pozitif vakaların toplu taşıma kullanarak sosyal hayata karışmaları tehlike saçarken testten kaçanlar, hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Hasta olunduğu bilindiği halde sosyal ortamlara girenler için TCK’nın 170. maddesince kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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Yorumlar

President

HAPİS YETMEZ İDAM EDİN İDAAAAM.!!! SIKTINIZ AMA.!!!!
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