Testten kaçanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası!
Sosyal hayata karışarak test yaptırmayan pozitif vakalar için TCK'nın 170. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Karantinaya girmek istemeyenlerin koronavirüs testinden kaçmaları vaka sayılarının artmasına neden oluyor.
Pozitif vakaların toplu taşıma kullanarak sosyal hayata karışmaları tehlike saçarken testten kaçanlar, hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya.
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
Hasta olunduğu bilindiği halde sosyal ortamlara girenler için TCK’nın 170. maddesince kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.