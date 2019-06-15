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"Testlere girmeyin!"

İsviçre savunma ihale ajansı Armasuisse, İsveç savunma firması Saab'a, Gripen E uçaklarıyla 24 - 28 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında yapılacak olan uçuş testlerine katılmamasını tavsiye etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
"Testlere girmeyin!"

İsviçre savunma ihale ajansı Armasuisse, İsveç savunma firması Saab'a, Gripen E uçaklarıyla testlere katılmamasını tavsiye etti. İsviçre'de 24 - 28 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında yapılacak olan uçuş testleri 2019'da operasyonel olarak hazır uçakları değerlendirmek üzere tasarlandı.

Gripen E şu anda İsveç ve Brezilya için geliştirilmekte, test edilmekte ve üretilmekte.

Armasuisse’den gelen bir davet üzerine Saab, 25 Ocak 2019’da Gripen E’ye bir teklif sunmuştu. Teklifin Ocak ayında sunulmasından bu yana, Armasuisse’in uçuş testlerinden beklentileri operasyonel olarak hazır uçağın katılımını beklemekte gelişti. Gripen E henüz faaliyete geçmediğinden, Saab, 2019'da İsviçre uçuş testlerini gerçekleştirmek için çözümler sundu.

Saab bu çerçevede uçuş testlerini operasyonel Gripen C uçağı ile tamamlamayı teklif etti ama kabul görmedi. İsviçre'nin F / A-18 Hornet ve F-5 E / F Tiger uçaklarından oluşan savaş filosunu değiştirme ihtiyacı uzun süredir gündemde.

Aşağıdaki dört aday değerlendirmeye devam ediyor:

Eurofighter ile Airbus, Rafale ile (FRA) Dassault, F / A-18 Süper Hornet ile Boeing (ABD), F-35A (ABD) ile Lockheed Martin

Kaynak: C4 Defence

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
  1. İsviçre savunma ihale ajansı Armasuisse
  2. Saab
  3. Gripen E
  4. Eurofighter
  5. Airbus
  6. Rafale
  7. Dassault
  8. F / A-18 Süper Hornet
  9. Boeing
  10. F-35A
  11. Lockheed Martin

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