Test sürüşü bahanesiyle otomobilleri çalıyormuş

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat’ta M.K’nın bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verdiği otomobili satın almak için iletişime geçip aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Reşitpaşa Mahallesi’nde M.K. ile buluşmaya gelen şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan incelemede, şüphelinin olay yerine geldiği aracın, 22 Temmuz’da Bahçelievler’den çalındığını tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A.G’yi çaldığı otomobille yakaladı.