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Teknoloji Test alert notification nedir? iPhone test alert notification kapatma! Test Alert Notification nasıl kapatılır?
Teknoloji

Test alert notification nedir? iPhone test alert notification kapatma! Test Alert Notification nasıl kapatılır?

Test alert notification kapatma özelliği nasıl yapılır? Evde Kal Türkiye Acil durum uyarısı… iPhone kullanıcıları bu sabah "Test Alert Notification" uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Acil durum uyarısı evde kal nedir? Test alert notification nedir, ne anlama geliyor? Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:49:00 - 2021-07-25 09:50:38
Test alert notification nedir? iPhone test alert notification kapatma! Test Alert Notification nasıl kapatılır?

Apple iPhone kullanıcılarının Test Alert Notification almayı kapatma imkanı bulunuyor.  iPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlarında "Test Alert Notification" (Evde Kal Türkiye) uyarısıyla karşılaştı. Peki, Test Alert Notification ne demek? Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve ' mesajı geldiğini bildirdi. İphone test Alert Notification test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Notification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

iPhone test alert notification

Test Alert Notification nasıl kapatılır? 

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın

Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone ve Apple Watch'lar acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabiliyor. Felaket durumlarında vatandaşlarına acil durum gönderme uygulamasını devreye almak isteyen İngiliz hükümeti benzer bir test uyarısını mayıs ayında East Suffolk bölgesinde yaşayan vatandaşlarına yolladı. Haziran ayında ise Reading şehrinde bir başka deneme gerçekleştirildi. Bu denemelerden önce vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Konuyla ilgili Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "24 Temmuz 2021 sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Türkiye" bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

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