TESSEP'ten "Filistin ve Çocuk" temalı web resim sergisi

Platformun İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen program kapsamında çocukların yaptığı 100'ü aşkın resim sergilendi.

Resimlerde, çocukların gözünden Filistinli çocuklar, Mescid-i Aksa, Kudüs ve siyonizmin zulmüne dair birbirinden anlamlı eserler çizildi.

Düzenlenen farkındalık etkinliği ile ilgili konuşan TESSEP Dönem Başkanı Bildane Kurtaran, Söz konusu çocuklar olunca herhangi bir konuda bilinç ve duyarlılık oluşturmanın en iyi yolu, yaparak öğrenmek ve deneyimleyerek keşfetmektir. Yıllardır Mescid-i Aksa'daki çocuklarının verdiği mücadelenin önemini, onların hissiyatlarını kelimelerle kendi çocuklarımızın bilinçlerine yerleştirmemiz asla mümkün olmuyor. Bazen bir film, bir marş, bir görsel, bir etkinlik veya bir şiir daha etkili olabiliyor." dedi.

Resim çizmenin de bu bilinci oluşturmanın etkili yollarından birisi olduğunu belirten Kurtaran, "İstedik ki, çocuklarımız resim yaparken her evde bu dava gündem olsun. Yine çocuklarımız bu resimleri yaparken onların iç dünyasında bu minvalde farkındalık oluşturacak bir etkileşim olsun. Kendi duygularıyla yaptıkları resimleri, diğer akranlarının resimleriyle izlerken de bu davaya dair hem anı hem anlamsal hafızalarında etkili bir mesaj bırakıyor. Etkileşim aldığımız katılımcılarımızdan gelen yorumlar da bu şekilde. Bu ulvi davaya karınca misali de olsa bir katkıda bulunabilmişsek ne mutlu bize." diye konuştu.