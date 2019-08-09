0553 313 94 23

Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir?

Kurban bayramı 2019 yaklaşıyor. Müslümanlar İslam'ın önemli görevlerinden olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek. Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Şimdiden vatandaşlar Teşrik tekbiri ile ilgili soruları merak ediyor. Kurban bayramı süresince söylenmesi gereken Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? soruları merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte Kurban bayramı teşrik tekbirleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

09 Ağustos 2019 Cuma 14:55
Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir?

Kurban bayramı 2019 yaklaşıyor. Müslümanlar İslam'ın önemli görevlerinden olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek. Kurban Bayramıarefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Şimdiden vatandaşlar Teşrik tekbiri ile ilgili soruları merak ediyor. Kurban bayramı süresince söylenmesi gereken Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? soruları merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte Kurban bayramı teşrik tekbirleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

Teşrik Tekbiri nedir?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir. Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:55
  1. Kurban bayramı
  2. kurban bayramı 2019
  3. kurban bayramı tekbiri
  4. teşrik tekbiri
  5. teşrik tekbirleri
  6. teşrik ekbiri nedir
  7. teşrik tekbiri ne demektir
  8. teşrik tekbiri ne zaman getirilir
  9. teşrik tekbiri ne zaman
  10. teşrik tekbiri ne zaman başlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi olmayacak
    1. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    2. Başkan Demirtaş: “Bayram süresince..
    3. Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen..
    4. Büyükşehir temizlik personeline ‘Sıfır..
    5. Dünya 3.’sü oldu
    6. Bursa'da servis minibüsünün çarptığı..
    7. Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e..
    8. "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    9. Sason’da otomobil şarampole..
    10. Kutsal topraklarda 500 Sağlık..
    11. Bilecik’te Kurban Bayramı süresince..
    12. Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
    13. Nevşehir’de bayram öncesi trafik..
    14. Ot yangını korkuttu
    15. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    16. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    19. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    20. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!