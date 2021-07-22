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İSLAM Teşrik Tekbiri ne zaman bitecek?
İSLAM

Teşrik Tekbiri ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı'nın öncesinde Arefe günü sabah namazından itibaren başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farzlardan sonra getirilmesi gereken 'Teşrik Tekbiri' yarın ikindi namazıyla birlikte sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 13:37:00 -
Teşrik Tekbiri ne zaman bitecek?

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın bugün itibariyle üçüncü gününde bulunuyoruz. Kurban Bayramı'nda kurban keserek dini yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz bu bayram günlerinde vacip olan bir diğer konu ise 'Teşrik Tekbiri'dir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ve ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra Teşrik Tekbiri getirdiği rivayet edilir. Dinimizde büyük önem arz eden "Teşrik Tekbiri" kadın erkek her Müslüman'a vacip olduğu bilinir.

Teşrik Tekbiri ne zaman bitecek?

Arefe günü sabah namazından itibaren getirilmesi gereken 'Teşrik Tekbiri' bayramın dördüncü günü yani yarın ikindi namazı itibariyle sona erecek.

Teşrik Tekbiri okunuşu

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

Teşrik Tekbiri anlamı

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

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