0553 313 94 23

Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

Teşrik tekbiri arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın 4. günü ikinci namazına kadar devam eder. Teşrik tekbiri her farz namazın peşinden 1 defa okunur. Teşrik tekbirinin mezheplere göre hükmü nedir? Teşrik tekbiri getirmenin hükmü? Teşrik tekbiri nasıl okunur?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:08
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Milyarlarca İslam coğrafyası 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Kurban Bayramı ile birlikte teşrik tekbirleri de getirilmekte. Teşrik tekbiri arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın 4. günü ikinci namazına kadar devam eder. Teşrik tekbiri her farz namazın peşinden 1 defa okunur. Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri getirmenin hükmü? Teşrik tekbiri nasıl okunur?

Kurban bayramına girerken Kurban bayramına has bir sünnet olan teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile birlikte başlıyor. Teşrik tekbirleri'nin ne zaman getirileceği sorusuna cevap bulmaya çalışan vatandaşlar için teşrik tekbiriyle ilgili bilinmesi gereken herşeyi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili detaylı bilgiler. Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri: "Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd" demektir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNMASI MEZHEPLERE GÖRE NEDİR?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

"Allahü Ekber Allahü Ekber" lafzı şerifini,İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselamı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrail a.s. okumuştur.Bu tekbiri işitince İbrahim Aleyhisselam:

"La ilahe illallahü vallahü Ekber" buyurdu. İsmail Aleyhisselam da kesilmeyeceğini anlayınca:

 "AllahüEkber ve lillahil-hamd" buyurdu.

Bu tekbirin ilk vakti arefe günü sabah namazının farzının selamından sonradır. Son vakti, Zilhicce ayının onüçüncü günü ikindi namazının farzının selamından sonradır. Tekbirler yirmi üç vakitte tamam olur. Bu yirmi üç vakitte her kimin üzerine beş vakit namaz farz ise,o kimse üzerine farz namazlardan selam verdiğinde hemen tekbir okuması vacip olur.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:08
  1. teşrik tekbiri okunuşu
  2. teşrik tekbiri nedir
  3. teşrik tekbiri dinle
  4. teşrik tekbiri ramazan bayramında getirilirmi
  5. teşrik tekbiri fazileti
  6. teşrik tekbiri kaç defa getirilir
  7. teşrik tekbiri ne zaman okunur
  8. teşrik tekbiri sözleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşın dikkatinden kaçmadı! Adıyaman'dan tarih çıktı
    1. Vatandaşın dikkatinden kaçmadı!..
    2. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    3. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    4. Hatay'da orman yangını
    5. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    7. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    8. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    9. Zilhicce ayında yapılacaklar
    10. Menajeri resmen açıkladı!..
    11. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    12. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    13. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    14. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    16. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    17. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    18. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    19. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    20. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!