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Teknoloji Tespit edildi: Dünya artık daha yavaş dönüyor! 2029'a kalabilir
Teknoloji

Tespit edildi: Dünya artık daha yavaş dönüyor! 2029'a kalabilir

Yeniakit Publisher
2024-03-28 18:59:00 -
Tespit edildi: Dünya artık daha yavaş dönüyor! 2029'a kalabilir

İklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların erimesinin, Dünya'nın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine neden olduğu tespit edildi. Bu yavaşlamanın, takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklenilmesi olarak bilinen "artık saniye" uygulamasının ertelenmesine yol açabileceği, bu kapsamda 2026'da yapılması öngörülen eklemenin, 2029'a kalabileceği bildirildi.

California San Diego Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada, matematiksel modeller kullanılarak jeofiziksel olayların Dünya'nın dönüşüne etkileri incelendi.

Araştırmada, özellikle insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların erimesinin, Dünya’nın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine yol açtığı saptandı.

Dünyanın ağırlık merkezinin, kutuplardaki buzların erimesinden etkilendiği aktarılan araştırmada, bu durumun ayrıca gezegenin daha yavaş dönmesine neden olduğu belirtildi.

Araştırmada, söz konusu yavaşlamanın, takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklenilmesi olarak bilinen "artık saniye" uygulamasının ertelenmesine yol açabileceği, bu kapsamda 2026 yılında yapılması öngörülen eklemenin, 2029'a kalabileceğine işaret edildi.

California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünde jeofizikçi olan araştırmanın yazarı Duncan Agnew, çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, buzulların erimesiyle gerçekleşen deniz seviyesindeki değişikliğin, Dünya'nın dönüş hızının etkilendiğini görülebilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.
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Agnew, "Dünya'nın ne kadar hızlı döndüğünü ölçülebilir şekilde değiştiren bir şey yapmış olmamız benim için bile oldukça etkileyici." ifadesini kullandı.

Araştırma bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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