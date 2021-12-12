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Aktüel Tespih ve sema ile Allah’ı zikrediyor
Aktüel

Tespih ve sema ile Allah’ı zikrediyor

Konya’da yaklaşık 30 yıldır sema icra eden tespih ustası Özkan Gültepe, gündüz atölyesinde tespih taneleriyle akşam da sema meydanında Allah’ı zikrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:01:00 -
Tespih ve sema ile Allah’ı zikrediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesinde sema meşk eden Gültepe, bu yıl “İrfan Vakti” temasıyla düzenlenen Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin manevi heyecanını yaşıyor. Tasavvuftaki yeri ve manevi öneminden etkilenerek tespih yapmaya başlayan 42 yaşındaki Gültepe, akşama kadar el emeğiyle işlediği taneleri sabırla birbiri ardına diziyor. Atölyesindeki mesaisinden sonra da Şeb-i Arus etkinliklerine hazırlanan Gültepe, akşam da “Mevlevi Ayini Şerifi”nde mensubu oluğu semazen topluluğuyla sema icra ediyor. Tespihin yapım sürecini, Hz. Mevlana’nın insanın ruhi şekillenme sürecini anlatan “Hamdım, piştim, yandım” sözüyle benzeştirdiğini belirten Gültepe, Sema ederken ise kelimelerle ifade edemeyeceği duygulara büründüğünü söyledi.

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