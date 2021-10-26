"Teslimiyet" yükleniyor! Gelecek ve DEVA'dan Millet İttifakı kararı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve "Hayatım CHP ile mücadele etmekle geçti" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP, İYİ Parti ve gizli olarak HDP'nin içerisinde yer aldığı Millet İttifakı'na yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Kulislerden aldığı bilgiyi paylaşan karanlık Oda TV, 6 muhalefet partisinin "parlamenter sistemi" geri getirmek için bir masa etrafında toplandığını yazdı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcılarının bir araya gelerek görüşmelere başladığını aktaran Oda TV, söz konusu masanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP’li Muharrem Erkek tarafından kurulduğunu belirtti.

Millet İttifakı içerisinde yer almayan DEVA ve Gelecek Partisi'nin de yapılan toplantılara katıldığını kaydeden Oda TV, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve söz konusu partilerin Millet İttifakı'na dahil olmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.