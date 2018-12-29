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Teslim olan teröristin itirafları PKK'nın çirkin yüzünü gözler önüne serdi

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan teröristin itirafları örgütün gerçek yüzünü ortaya koydu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:24
Teslim olan teröristin itirafları PKK'nın çirkin yüzünü gözler önüne serdi

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, verdiği ifadesinde, örgütün acımasız yüzünü gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan R.S. kod adlı terörist ifadesinde, PKK tarafından 15 yaşındayken kandırıldığını ve dağa çıkarak örgüte katıldığını belirtti.

"İlk fırsatta kaçtım"

R.S. kod adlı terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü fark ettiğinde ise çok geç olduğunu ve ilk fırsatta kaçtığını kaydetti.

Eğitim almak için gönderildikleri kampta yarım metrelik karda, dondurucu soğukta içtima adı altında saatlerce bekletildiklerine dikkati çeken terörist, grupta yer alan kadın örgüt mensuplarından bir kısmının el ve ayaklarının soğuktan donduğunu, bazılarının ise dayanamayarak baygınlık geçirdiğini anlattı.

"Kadın teröristlerle sefa sürüyorlar"

Grubun sözde yöneticilerinin sıcak çadırda kadın teröristlerle sefa sürdüğünü, kendilerinin her iki yanı açık bir yıkıntıda titreyerek sabahlamaya çalıştıklarını belirten terörist, insanlık dışı koşullar nedeniyle örgüte yeni katılan teröristlerden birinin hastalandığını, sırf hastalandığı için sözde grup yöneticisinin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığını, eğitime devam etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Kendilerine verilen yemeklerin içinden hayvan pislikleri çıktığını, buna karşılık sözde yöneticilerin yemeklerinin özel yapıldığını kaydeden terörist, örgütün sözde yöneticilerinin kendi rahatı ve sefasının peşinde olduğunu anlattı.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:24
  1. Terör örgütü PKK
  2. PKK
  3. teslim olan terörist

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