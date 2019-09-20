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Teslim olan terörist itiraf etti: Her şey piknik bahanesiyle başladı

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken 6 yıl önce 15 yaşındayken ailesinden zorla koparılan genç kız, ifadesinde "piknik" adı altında dağa kaçırıldığını, her defasında kaçmak istediğinde ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini anlattı.

20 Eylül 2019 Cuma 16:38
Teslim olan terörist itiraf etti: Her şey piknik bahanesiyle başladı

Diyarbakır'dan 6 yıl önce Muazzez Sümer Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okurken dağa kaçırılan, 2014 yılında annesinin, kızına kavuşma ümidiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemine katıldığı B.T, 2 ay önce terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesine 6 yıl sonra kavuşan B.T, ifadesinde kandırılma, dağa kaçırılma ve örgütten kaçma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Belediyenin çocuklara yönelik açtığı kurslara katılmış

İfadesinde B.T, 10. sınıf öğrencisiyken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dicle-Fırat Kültür Merkezi'nin çocuklara yönelik açtığı kurslara katıldığını belirtti.

Kurs süresince Sümer Park'ta bulunan "Gençlik Meclisi" isimli birimde sosyal etkinliklere katıldığını ifade eden B.T, ismini "Ali" olarak tanıtan kişi vasıtasıyla örgütsel çalışmalara dahil edildiğini aktardı.

"Piknik" bahanesiyle kaçırılmış

Ali'nin kendisine, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H'ye katılmasını söylediğini, ailesinin de "bu kişilerle görüşmemesi" konusunda uyardığını anlatan B.T, çocuk olduğu için bu kişilerin gerçek yüzünü göremediğini vurguladı.

16 Temmuz 2013'te Ali'nin "piknik düzenleyeceklerini ve bazı arkadaşlarla kendisini tanıştırmak istediğini" söylediğini aktaran B.T, piknik yapmayı sevdiği için bu teklifi kabul ettiğini dile getirdi. B.T, 2 gün sonra ise 3 erkeğin de bulunduğu bir aracın kendisini almaya geldiğini, onlarla Lice ilçesine doğru yola çıktıklarını kaydetti.

Kaçırıldıktan sonra teröristlere teslim edilmiş

B.T, Ali'nin Yolçatı mevkisinde "İşim çıktı" diyerek araçtan indiğini, daha sonra kırsal bir alanda 2 kadın PKK'lı teröristin kendilerini karşıladığını görünce çok korktuğunu belirtti.

"Benimle beraber olan A.D. teröristlere, 'Size vereceğimiz arkadaş budur' diyerek beni onlara teslim etti. Çok korkmuştum ve o an bir şey diyemedim. Çünkü beklemediğim bir durum yaşanıyordu ve teröristlerin elinde silah vardı" diyen B.T, ifadesinde şunları aktardı:

"O an şoka girmiştim. Beni onlara teslim eden kişi 'Biz daha sonra seni görmeye geleceğiz.' diyerek oradan ayrıldı. Bu kadın teröristlerle 40 dakika yürüyerek, başka 2 kadın teröristin yanına geldik. Bu örgüt üyeleriyle bir gece beraber kaldıktan sonra belirlenen bir noktaya geldik. Burada örgüte yeni katılan 5'i kadın 15 kişi olarak, 15 gün boyunca teorik, askeri ve ideolojik eğitim aldık. Eğitimden sonra bizi 3 silahlı teröristle götürdükleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 25 günde ulaştık."

Terör örgütü PKK tarafından ev hapsine alınmış

2018'de sağlık sorunları yaşadığını ve Suriye'ye gönderildiğini kaydeden B.T, burada uzun süre tedavi gördüğünü, sürekli kaçmayı ve ailesini kavuşmak istediğini, bunun için de planlar yapmaya başladığını söyledi.

"Şubat ayında kaçma girişimim oldu. Irak sınırında örgütün bir birimi tarafından yakalandım. 18 gün boyunca ev hapsine alındım. Bu süreçte bana her gün soruşturma yapıldı" ifadelerini kullanan B.T, kırsal alandaki teröristlerle sadece yerel halktan olan milisler ve örgüte eski katılım sağlayan teröristlerin ailelerinin gelerek görüşme yaptıklarını öne sürdü.

B.T, "Yabancı teröristlerin yer aldığı 'enternasyonal taburlar' dediğimiz birimler YPG içerisinde faaliyet gösterirdi. Yabancı gazeteciler ve terör örgütünü merak eden yabancılar da kamplara ve barınma alanlarına gelirdi." diye konuştu.

"Kazmayı unuttum almaya gidiyorum bahanesiyle kaçtım"

Terör örgütü PKK'dan kaçış sürecine ilişkin ise B.T. şunları aktardı:

"2013'te 15 yaşındayken 'piknik' adı altında dağa kaçırıldım. Her defasında kaçmak istediğimde ailem ve ben tehdit ediliyordum. Temmuz ayında bulunduğum gruba mevzi kazma görevi verildi. Yaklaşık 17 gün mevzi kazdık. Çalışmalar bittiğinde çukura kazmayı attım. 'Kazmayı unuttum, almaya gidiyorum' bahanesiyle geri dönüp kaçış planımı gerçekleştirdim. Yaklaşık 40 dakika boyunca arazide koşarak önüme çıkan bir sivil araca bindim. Bu araçla Zaho'ya geldim. Buradan da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi peşmergelerine teslim edildim. Bu yıl örgüte katılım en az seviyede hatta hiç katılım yok. Ailemi ve devletimi uğraştırdığım için çok pişmanım."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:38
  1. Diyarbakır
  2. PKK
  3. Suriye
  4. HDP

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