Teslim olan terörist: Çok pişmanım! PKK, kaçmak isteyeni 8 ay hücreye kapatmış

Y.Y, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, mahalledeki bazı kişilerden etkilenerek 5 yıl önce DBP Diyarbakır binasına gittiğini kendisiyle beraber bir kişinin daha eline küçük bir not verildiğini ve yolda yakalanırsanız yutun denilerek Nusaybin’e gönderildiklerini ve 1 ay bekledikleri bu evde yeni gelen 3 kişi ile birlikte Suriye tarafına geçtiklerini söyledi. Pişman olup dönmek istediğinde ise tek hücreli koğuşa 8 ay hapsedildiğini anlatan Y.Y, kaçmayacağını söyleyince sonunda bırakılmış. Y.Y, bir süre sonra babasını aradığını belirterek, “Babam 'Biz zaten HDP önündeki eylemdeyiz. Şimdi emniyete gidiyorum dedi. Ertesi gün bir numara aradı ve dediği yere gidip teslim oldum. PKK'ya katıldığım için pişmanım” dedi.