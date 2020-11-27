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Gündem Teslim olan terörist: Çok pişmanım! PKK, kaçmak isteyeni 8 ay hücreye kapatmış
Gündem

Teslim olan terörist: Çok pişmanım! PKK, kaçmak isteyeni 8 ay hücreye kapatmış

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa götürülen ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan Y.Y, terör örgütü PKK'dan kaçmak istediği için teröristlerce 8 ay hücreye konulduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:08:00 -
Teslim olan terörist: Çok pişmanım! PKK, kaçmak isteyeni 8 ay hücreye kapatmış

Y.Y, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, mahalledeki bazı kişilerden etkilenerek 5 yıl önce DBP Diyarbakır binasına gittiğini kendisiyle beraber bir kişinin daha eline küçük bir not verildiğini ve yolda yakalanırsanız yutun denilerek Nusaybin’e gönderildiklerini ve 1 ay bekledikleri bu evde yeni gelen 3 kişi ile birlikte Suriye tarafına geçtiklerini söyledi. Pişman olup dönmek istediğinde ise tek hücreli koğuşa 8 ay hapsedildiğini anlatan Y.Y, kaçmayacağını söyleyince sonunda bırakılmış. Y.Y, bir süre sonra babasını aradığını belirterek, “Babam 'Biz zaten HDP önündeki eylemdeyiz. Şimdi emniyete gidiyorum dedi. Ertesi gün bir numara aradı ve dediği yere gidip teslim oldum. PKK'ya katıldığım için pişmanım” dedi.

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