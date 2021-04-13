Teslim olan terörist ailesiyle bir araya geldi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

6 yıl önce katıldı

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'ya katılan 24 yaşındaki S.A'nın dün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.A. işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

Annesine ve kardeşine sarıldı

S.A. yıllar sonra annesine ve kardeşine sarıldı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.