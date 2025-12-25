Tesla'ya "acil durum kapı kolu" soruşturması

  • İSTANBUL
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kaza anında kapıların açılmasını zorlaştıran tasarım hataları iddiasıyla 179 bin Tesla Model 3 için inceleme başlattı. Soruşturma, yanan araçlarda mahsur kalarak hayatını kaybedenlerin ardından geldi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarda bulunan acil durum kapı açma mekanizmalarının güvenliğini sorguluyor. Yapılan inceleme, 2022 model yaklaşık 180 bin aracı kapsıyor. Tesla'nın geleneksel kollar yerine tercih ettiği düğmeli elektronik mandallar, bir kaza veya güç kesintisi anında "gizli ve etiketsiz" kaldığı gerekçesiyle kusurlu bulunma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, özellikle arka koltuktaki yolcular için bu manuel mekanizmanın yerini bulmanın neredeyse imkansız olduğunu savunuyor.

YANAN ARAÇLARDA CAN PAZARI: PEŞ PEŞE DAVALAR

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olaylar ise oldukça trajik. Wisconsin’de bir Model S kazasında 5 kişi, San Francisco’da bir Cybertruck kazasında ise 2 üniversite öğrencisi, yanan araçlardan dışarı çıkamadıkları için hayatını kaybetti. Aileler, çocuklarının kapı tasarımı yüzünden kilitli kaldığını öne sürerek Tesla’ya dava açtı. Sadece kazalar değil, günlük kullanımda da pil gücü kaybı yaşayan araçlarda çocukların sıcakta mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin camları kırarak müdahale ettiği raporlara yansıdı.

ELON MUSK'A GÜNLÜK 27 BİN DOLAR CEZA TEHDİDİ

Tesla CEO'su Elon Musk, tüm güvenlik endişelerine rağmen bugüne kadar minimalist tasarımlarda ısrar etmişti. Ancak NHTSA, bu kez süreci oldukça sert yürütüyor. Kurum, Tesla'dan tüm kayıtları talep ederken, bilgi talebine tam ve zamanında yanıt verilmemesi durumunda şirkete ihlal başına günlük 27 bin 874 dolar para cezası keseceğini duyurdu. Bu adım, eylül ayında Model Y araçlar için başlatılan ön değerlendirmenin ardından gelen en ciddi aşama olarak görülüyor.

RAKİP DEVLER GERİ ADIM ATIYOR: TASARIMDA "GÜVENLİK" DÖNEMİ

Tesla'nın kapı tasarımı üzerinden yaşadığı bu sıkıntılar, otomotiv dünyasında domino etkisi yarattı. Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerin bu tür elektronik kapıları istemediğini ve asla kullanmayacaklarını vurguladı. Rivian gibi markalar mevcut tasarımlarını yeniden değerlendirirken, Çin Sanayi Bakanlığı ise acil durumlarda daha açık işaretlenmiş ve kullanımı kolay kapı mekanizmalarını zorunlu kılan yeni güvenlik standartlarını görüşe açtı. Sektörde "estetik mi, güvenlik mi?" tartışması yeniden alevlendi.

