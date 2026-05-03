Tesla'dan Türkiye'de yeni zam!

Tesla Türkiye, Supercharger şarj istasyonlarında fiyat artışına gitti. Yapılan güncellemeyle birlikte hem Tesla kullanıcıları hem de diğer elektrikli araç sahipleri yaklaşık yüzde 5 zamlı tarifeden şarj hizmeti almaya başladı.

Yeni tarifeye göre Tesla araç sahipleri, daha önce kilovatsaat (kWh) başına 9,40 TL öderken, bu ücret 9,90 TL’ye yükseldi. Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için ise kWh bedeli 11,70 TL’den 12,30 TL’ye çıktı.

Türkiye’de faaliyet gösteren diğer şarj ağı işletmelerinde de farklı fiyat tarifeleri uygulanıyor. Trugo (Togg altyapısı) DC hızlı şarjı 14,98 TL’den sunarken, AC (yavaş) şarj 9,95 TL seviyesinde bulunuyor.

ZES ağında ise AC şarj kWh başına 9,99 TL, DC hızlı şarj 12,99 TL, 180 kW üzeri ultra hızlı şarj ise 16,49 TL olarak uygulanıyor.

Eşarj tarafında AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC hızlı şarj ise 13,50 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Ekonomim

