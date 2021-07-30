Tesla'dan sürpriz Cybertruck kararı
Tesla'nın kurucusu Elon Musk, merakla beklenen ve ön sipariş sayısı öngörülenin üzerinde olan Cybertruck modelinin üretiminin ertelendiğini söyledi.
Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.
Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok sürücüde oldukça merak uyandırdı.
Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını duyurdu. Musk, mikroçip sıkıntısı devam ettiği için, mevcut koşullarda Cybertruck üretimine başlamanın son derece kârsız olacağını vurguladı.
Cybertruck'ın seri üretimine başlamak için yeterince pil hücresine sahip olmadıklarını belirten Tesla CEO'su, şu anda üretime başlandığı taktirde, aracın fiyatının iki katına çıkabileceğini söyledi. Bu da aracın fiyatının 40 bin dolardan 80 bin dolara çıkması anlamına geliyor.