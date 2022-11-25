Tesla'da kriz sürüyor: 80 bin araç daha geri çağırıldı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, araçlardaki pil yönetim sistemini etkileyen yazılım sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında Çin'e ithal ettiği 67 bin 698 Model S ve Model X otomobili geri çağırdı.

Tesla , geri çağrılan araçların yazılımını yükselteceğini söyledi.

Tesla 300 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tesla ayrıca Ocak ve Kasım 2019 arasında üretilen 2 bin 736 ithal Model 3 otomobili ve 14 Ekim 2019 ile 26 Eylül 2022 arasında üretilen aynı modelden 10 bin 127 Çin yapımı otomobili geri çağırdı.

Nisan ayında Tesla, Çin'deki toplam 127 bin 785 adet Model 3 arabasını, yarı iletken bileşenlerde çarpışmalara yol açabilecek olası arızaları gerekçe göstererek geri çağırdı.

Şirket geçtiğimiz günlerde ABD'de 321 bin arabayı potansiyel arka ışık arızası nedeniyle geri çağırmıştı.