Tesla Model Y için üretim kararı sonrası açıklama yaptı: yeni versiyon araçlar çok yakında olabilir! Heyecanlandıran çalışma

Türkiye’de resmi olarak satılan tek Tesla modeli olan Tesla Model Y için yeni versiyon çok yakında olabilir.

Yenilenen Tesla Model 3’ün değişikliklerini taşıması beklenen yeni Tesla Model Y, son iddialara göre 2024’ün ortası geçilmeden bitmeden lanse edilecek ve 2024’ün sonuna kalınmadan geniş çaplı olarak seri üretime alınacak. Model Y’nin ciddi seviyede olacak makyajı için Çin’deki fabrikada hali hazırda hazırlık yaptığı aktarılan firma, mevcut Model Y’den küresel olarak inanılmaz satıyor, bu açıdan yeni versiyonun da çok büyük talep görmesi bekleniyor. Henüz bir görsel sızıntısı yapılmayan araç, yüksek ihtimalle 2024 bitmeden Türkiye pazarına da getirilecektir. Mevcut Model Y’nin Türkiye’ye Almanya’dan getirildiğini ve bu sayede aracın elektrikli araçlara yönelik ekstra Çinli vergisinden kaçtığını belirtelim.

Tesla Model Y bundan önce çok şaşırtan bir video ile gündeme gelmişti. Tesla’nın küresel olarak satış konusunda en popüler aracı konumunda bulunan Model Y için şimdiye kadar çıkan en ilginç video sanıyoruz bu oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD’de tam boy bir treyler çekerken görüntülenen Model Y, bu konuda büyük bir şaşkınlık yarattı. Hemen her elektrikli araç gibi çok yüksek bir tork değerine sahip olan Model Y, aşağıdaki TikTok videosunda sizin de görebileceğiniz üzere yavaş da olsa sorunsuz olarak çekme gerçekleştirebiliyor. Tam boyutlu boş bir treylerin, Model Y’nin resmi olarak açıklanan maksimum çekme ağırlığından çok ama çok daha ağır olduğu belirtiliyor, bu açıdan böyle bir kısa süreli çekmenin dahi araçtaki motorlar ile batarya sistemine inanılmaz tehlikeli seviyede yük bindireceği aktarılıyor.Lonfg'a göre: Bu elbette tavsiye edilen bir şey değil ve ancak çok ama çok acil durumlarda yapılması gerekiyor.