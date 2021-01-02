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Teknoloji Tesla Model S'in yeni tasarımı yollara çıktı
Teknoloji

Tesla Model S'in yeni tasarımı yollara çıktı

Tesla Model S'in yeni tasarımının prototipi yollarda ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:51:00 -
Tesla Model S'in yeni tasarımı yollara çıktı

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2012 yılından bu yana ürettiği Model S lüks sedan otomobilini günümüzde de yenileyerek kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Tesla Model S'in önümüzdeki aylarda nasıl özelliklere sahip olacağını bilmesek de bugün Tesla'nın bir prototipi yollarda görüntülendi.

Tesla, Model S ve X otomobillerinin üretimini kısa süreliğine durdurmuşken bir Tesla Model S prototipi ABD yollarında kendisini gösterdi. YouTube'da "The Kilowatts" isimli bir kanaldan paylaşılan videoda prototipin yeni bir tasarıma sahip olduğu görüldü. Yeni Tesla, Palo Alto'da Tesla merkezi yakınlarında dolaşıyordu.

Yukarıdaki videoda açık bir şekilde görülebileceği üzere Tesla Model S modeli yepyeni bir görünüme kavuşacak. Araç, bir önceki versiyonlara göre daha geniş bir vücuda, yeni arka difüzöre, birçok noktasında krom parçalara, yeni farlara ve biraz genişletilmiş tekerleklere ev sahipliği yapacak.

Gördüğümüz otomobilin Tesla'nın elinden çıktığını ve üzerinde hiçbir oynama yapılmamış bir model olduğunu bilsek de hâlâ bazı belirsizlikler bulunuyor. Bu prototipin yeni üretim Model S mi olacağı yoksa Model S Plaid'in bir prototipi mi olduğu bilinmiyor. Webtekno'nun aktardığına göre, Tesla'nın Model S Plaid'i bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkaracağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz aylar boyunca Tesla'nın Model S ve Model X'in tasarımında yenileme yapacağı hakkında bazı haberler yayınlanmıştı. Bu haberler Tesla'nın Model S Plaid'in "bazı önemli değişiklikler" gerektireceğini açıklamasıyla doğru olmaya bir adım daha yaklaşmıştı. Dolayısıyla yukarıdaki otomobilin Model S Plaid olması bir tık daha olası gibi duruyor.

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